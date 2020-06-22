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Вторник, 23 июня 2020, 00:15 мск

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В Китае испытали левитирующий поезд нового поколения

Фото: «Синьхуа»

В Китае инженеры приступили к заводским динамическим испытаниям прототипа поезда на магнитной подушке , который будет способен разгоняться до 600 км в час, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на CRRC Qingdao Sifang. В ходе испытаний состоялись комплексные проверки тестового образца поезда в различных режимах работы.

По словам заместителя главного инженера компании Дина Саньсаня, нынешнее состояние поезда с магнитным подвесом для эксплуатации удовлетворительно. Он также отметил, что основные характеристики состава соответствуют проектным требованиям. На основе полученных данных инженеры смогут оптимизировать основные характеристики системы и ее ключевых компонентов.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 22.06.20

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