РФ тестирует в Черном море новейшую систему слежения за кораблями

В акватории Черного моря началось тестирование новейшей системы автоматического освещения надводной обстановки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «РТИ» («Радиолокация. Технологии. Информация»), которая входит в НИИ институт дальней радиосвязи ННИДАР.

Новый комплекс получил рабочее название «Стратегия». Он использует спутниковые и наземные автоматические информационные системы, а также данные различных радиолокационных станций, внутренние каналы передачи объектовой информации флота. Он способен проводить анализ данных, полученных от загоризонтных радаров.

Система распознает принадлежность кораблей в автоматическом режиме даже в Средиземном море и выявить их приближение к территориальным водам РФ.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 17.12.20

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