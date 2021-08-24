Нарколаборатории в России вычислят по счетам за ЖКХ

В России разрабатывают систему выявления производителей и торговцев наркотиками. Лаборатории для производства запрещенных веществ вычислят по расходу воды и электричества. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы.

Ожидается, что система появится уже в 2022 году, пишут «Известия». Она представляет собой программу, которая будет интегрироваться во внутренние системы компаний сферы ЖКХ. При помощи технологии искусственного интеллекта (ИИ) и заданных алгоритмов она будет выявлять помещения в зоне риска, например, в которых отмечается крайне увеличенное потребление воды или электричества.

Домашние лаборатории по производству наркотиков расходуют чрезмерное количество ресурсов. Например, в квартире живет один человек, а потребление выходит на 10 человек и больше. Таким способом можно вычислить нелегальных мигрантов или подпольные нарколаборатории.

В перспективе систему планируют улучшить и добавить контроль за определенными закупками компонентов в сфере электронной коммерции. Использовать ее будут силовые структуры, в том числе ФСБ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.08.21

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