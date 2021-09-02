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Четверг, 2 сентября 2021, 16:03 мск

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В Северном Ледовитом океане обнаружили атомный реактор подлодки

Фото: Минобороны РФ

В акватории Северного Ледовитого океана идет операция по поиску затопленных радиоактивных объектов. В Карском море обнаружили контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19. Об этом рассказал глава центрального аэромобильного отряда «Центроспас» Евгений Линейцев.

«Судно «Академик Мстислав Келдыш» дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. <...> В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен», – написал Линейцев на своей странице в Facebook.

В экспедиции принимают участие представители спецподразделений МЧС «Центроспас» и «Лидер» вместе с учеными из Института океанологии РАН. Специалисты обследуют дно с помощью телеуправляемого робота «Фалькон».

В заливах Карского моря захоронены объекты, оставшиеся после испытаний ядерного оружия на Новой Земле, части атомного ледокола «Ленин», а также атомная подлодка К-27. МЧС создает реестр таких объектов. Сейчас в списке 24 тысячи наименований, среди которых твердые радиоактивные отходы, химические отравляющие вещества и боеприпасы.

Норильск, Зоя Осколкова

Норильск. Другие новости 02.09.21

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