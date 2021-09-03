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Пятница, 3 сентября 2021, 11:03 мск

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Наркоторговцы в России стали принимать криптовалюту

Торговцы наркотиками в России перешли на бесконтактный способ сбыта запрещенных веществ. При этом в качестве платы за товар они принимают криптовалюту. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов.

По его словам, информационные технологии все чаще применяются для совершения самого широкого круга преступлений. Не исключение – наркоторговля, отметил Городов во время сессии «Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств» в рамках Восточного экономического форума.

«Например, рост незаконного оборота наркотиков сопровождается увеличением фактов их бесконтактного сбыта, когда реализация запрещенных веществ происходит в обмен на криптовалюту», – рассказал заместитель генпрокурора.

Затем полученные преступные доходы отмываются и вновь попадают в криминальный оборот. Их используют для финансирования организованной преступности, терроризма, незаконных массовых акций.

Москва, Зоя Осколкова

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