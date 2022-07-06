Боррель заявил о зависимости России от технологий ЕС и США

Зависимость России от технологий Запада в шесть раз больше, чем от технологий Китая. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, китайские товары не смогут полностью заменить европейские и американские на российском рынке.

«Вопрос в том, действительно ли эти санкции влияют на российскую экономику. Простой ответ – да. Россия экспортирует много сырья, но вынуждена импортировать много продукции с высокой добавленной стоимостью, которую она не производит», – сказал Боррель в интервью японской газете Yomiuri.

Глава европейской дипломатии указал, что Россия на 45% зависит от передовых технологий Европы и на 21% – от США. Для Китая этот показатель составляет всего 11%.

Кроме того, КНР ограничивает поставки в Россию, в числе прочего и высокотехнологичных товаров. «Китай, который в значительной степени зависит от экспорта в развитые страны, до сих пор не предлагал России никакой помощи в обходе санкций Запада. Экспорт Китая в Россию упал до того же уровня, что и у западных стран», – подчеркнул Боррель.

Он напомнил, что Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против России с начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры охватывают около 1200 человек и 98 организаций в России, а также многие сектора экономики. Санкции были приняты в координации с G7, а эффект был усилен более чем 40 государствами, включая традиционно нейтральные страны.

Москва, Зоя Осколкова

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