Китай запустил в космос спутник дистанционного зондирования Земли

Китайские специалисты вывели на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли TECIS. Аппарат предназначен для мониторинга окружающей среды. Об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Ракета-носитель «Чанчжэн-4B» стартовала с космодрома Тайюань. С ее помощью на орбиту был выведен TECIS и два других малых спутника для разных целей – HEAD-2G и «Миньхан Шаонянь».

«Миссия признана полностью успешной», – говорится в сообщении корпорации.

Как отметили в CASC, это первый в мире спутник дистанционного зондирования, который использует как активное, так и пассивное дистанционное зондирование поглощения лесами углерода.

Пекин, Зоя Осколкова

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