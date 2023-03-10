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Пятница, 10 марта 2023, 11:12 мск

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Россия подарила Казахстану космический аппарат «Экран-М»

Фото: Роскосмос

Россия безвозмездно передала Казахстану имущество, предназначенное для космической программы, в том числе аппарат «Экран-М». Об этом говорится в постановлении премьер-министра республики Алихана Смаилова.

«Принять в республиканскую собственность на безвозмездной основе из федеральной собственности Российской Федерации имущество согласно приложению к настоящему постановлению», – говорится в документе, подписанном 3 марта.

В приложении перечисляются объекты, переданные Россией, в числе прочего космический аппарат 11Ф647М «Экран-М» и его составные части и комплектующие, сборочно-защитный блок 11Ф639.М0000-0-01, детали и запчасти для него, а также несколько систем для испытаний объектов космической отрасли.

Напомним, ранее Россия и Казахстан заключили договор аренды Москвой космодрома Байконур до 2050 года.

Астана, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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