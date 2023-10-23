Домашний интернет может подорожать на 10-15%

Тарифы на домашний интернет, фиксированную связь и платное ТВ в России могут увеличиться на 10-15% в 2024 году. О предстоящем повышении цен предупредили 82% опрошенных агентством TelecomDaily топ-менеджеров крупнейших российских провайдеров, пишут «Известия».

Согласно данным исследования, в более 43% компаний прогнозируют рост тарифов на 10-15%, почти 13% ожидают повышение стоимости услуг на 16% и выше. В то же время 25% опрошенных полагают, что темпы роста составят 3-9%, а в 18% компаний считают, что тарифы не изменятся.

Главной причиной повышения цен на связь бизнес называет увеличение расходов на закупку оборудования, которое подорожало из-за ухода многих зарубежных вендоров. Также выросли операционные расходы, арендная плата и затраты на логистику, указывают эксперты.

Меж тем у Федеральной антимонопольной службы на сегодня нет информации о планируемом росте тарифов на услуги связи и данных о наличии причин для этого, сообщили в пресс-службе ведомства.

Минцифры, по словам представителя министерства, также не видит предпосылок для роста цен на связь. Ведомство и ФАС при этом внимательно следят за ценами на услуги связи, отметил собеседник издания.

Москва, Наталья Петрова

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