Ветроэнергетика столкнулась с дефицитом морских судов для установки турбин

Достижение целей перехода на чистую энергию откладывается из-за проблем в логистике. Мир столкнулся с острой нехваткой судов, способных устанавливать ветряные турбины огромных размеров. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, к середине следующего десятилетия офшорные ветропарки увеличат свои мощности в пять раз по сравнению с 2022 году. Однако флот судов-установщиков пока не поспевает за ростом отрасли. За пределами Китая насчитывается всего 15-20 судов, способных устанавливать турбины мощностью не менее 15 мегаватт. Это далеко не соответствует будущим потребностям сектора.

По данным компании Wood Mackenzie Ltd., за пределами Китая эксплуатируются около 40 таких судов, но не все они используются только для оффшорной ветроэнергетики. Для удовлетворения спроса к 2030 году потребуются инвестиции 14,8 млрд долларов, но пока выделена лишь треть от необходимой суммы.

Спрос на установочные суда значительно превышает предложение. Крупнейшие разработчики берут суда в чартер на несколько лет. В свою очередь, аренда судов становится все дороже. В 2022 году ставка найма составляла 200 тысяч долларов в день, а сейчас достигает 350 тысяч для судов последних поколений.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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