81-летний немец приехал в Санкт-Петербург на тракторе

Пенсионер из Германии Винфрид Лангнер предпринял путешествие в Россию. За месяц 81-летний немец проделал путь в две тысячи километров.

Мужчина выехал из Нижней Саксонии в конце мая. Каждый день пенсионер-путешественник преодолевал на своем тракторе 120 км. Стоит отметить, что максимальная скорость сельхозмашины составляет 18 км/ч, передает «Интерфакс» со ссылкой на немецкое телевидение.

Впрочем, Лангнер любит поездки с комфортом, для этих целей он прикрепил к своему трактору прицеп, который представляет собой небольшой дом на колесах, где обустроена спальня, душ и кухня.

В Санкт-Петербурге тракторист планирует совершить «круг почета» у Таврического сада.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.07.17

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