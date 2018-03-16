В Грузии на горнолыжном курорте «взбесился» подъемник, людей вышвыривало из кресел

Авария произошла на горнолыжном грузинском курорте Гудаури. Из-за отключения электроэнергии кресла подъемника поехали в обратную сторону с огромной скоростью. В результате пострадали около десяти человек.

Очевидцы разместили в социальных сетях видео произошедшего. Люди выпрыгивали из кресел, летящих вниз с огромной скоростью. Внизу образовался затор из сломанных частей канатной дороги. В ролике видно, что под обломками находятся люди.

По данным телеканала Rustavi2, в результате аварии пострадали 10 человек. Однако министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко сообщил о восьми туристах, получивших травмы, передает «Интерфакс». «Всем им была оказана медицинская помощь на месте. Травмы не очень серьезные, кроме двоих туристов с Украины и из Швеции. В настоящее время в Гудаури находятся реанимобили и, по всей видимости, этих двоих туристов мы перевезем в Тбилиси», – сказал Сергиенко. Он уточнил, что среди пострадавших есть два гражданина России.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта».

Тбилиси, Служба информации РИА «Новый День»

Тбилиси. Другие новости 16.03.18

С полуночи 1 апреля в Екатеринбурге стартует запись детей в летние лагеря. / С 12 апреля EgyptAir возобновляет регулярные рейсы между Москвой и Каиром. / Депутат РК: «Весенние» туристы в Ялту не вернутся. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»