Россия и Китай договорились о безвизе для туристов

Россия и Китай в ближайшее время планируют заключить соглашение об отмене визового режима для туристов из обеих стран, что позволит значительно увеличить турпотоки в обоих направлениях. Об этом сообщил заместитель главы Федерального агентства по туризму РФ Николай Королев.

«Мы достигли понимания с китайской стороной, проведем еще ряд рабочих встреч по этому вопросу. Тем более, что это связано с деятельностью регуляторов в сфере туризма, и мы в ближайшее время выйдем к итоговому документу, который будет подписан», – рассказал Королев.

Он также напомнил, что создание безвизового режима – комплексная задача, сопряженная с целым рядом процедур, которые касаются пересечения границы, а также пребывания на территории другой страны. Как отмечает ТАСС, Китай стремится наращивать поток туристов в арктический регион России, который вызывает повышенный интерес у жителей КНР своей уникальной природой и комплексной экосистемой.

По словам Королева, в КНР имеют представление о том, что такое российская Арктика. «Китайская сторона заявила, что прекрасно понимает: арктический регион – непростая и, с точки зрения экологии, уникальная экосистема. Они прекрасно осознают, что организация туда поездок сопряжена с вопросом охраны этого уникального природного региона. Учитывая это, китайцы готовы внедрять как туристические технологии, так и решить вопросы регулирования, контроля над пребыванием туристов на этой территории», – подчеркнул глава Федерального агентства по туризму.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.07.18

Казаков оставим, мусор уберем – директор Шарташа о развитии парка. / В уникальном южноуральском озере расплодились пиявки (ВИДЕО). / К морю без остановок: в Крым собираются пустить железнодорожные чартеры. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»