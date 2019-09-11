Посол РФ назвал причину роста смертности россиян на отдыхе в Турции

Посол России в Турции Алексей Ерхов объяснил возросшее число смертей россиян на турецких курортах увеличением туристического потока. По его словам, если в прошлом году в Турции побывали около 6 млн россиян, то в этом году данный показатель, как ожидается, вырастет. Дипломат заявил, что с начала сезона погибли 88 туристов из РФ, зарегистрировано еще 40 случаев медицинской эвакуации. Нынешний туристический сезон, который отмечен увеличением различных ЧП с россиянами, он назвал «очень тяжелым».

Дипломат перечислил основные причины гибели соотечественников в Турции: участившиеся случаи ДТП с туристическими автобусами и на пешеходных переходах, состояние здоровья туристов из-за смены климата и злоупотребление алкоголем во время отдыха, передает РИА «Новости». По словам Ерхова, на турецкие курорты, где летом климат значительно отличается от российского, приезжают пожилые люди с заболеваниями сердца и сосудов. «Жарко, душно, высокая влажность. Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое», – рассказал дипломат.

Кроме того, по его словам, отдыхающие гибнут из-за злоупотреблений преимуществами системы «все включено». Туристы не знают меру в употреблении спиртного, что приводит к трагедиям.

Дипломат также особо отметил участившие случаи гибели детей в Турции. За последний месяц на турецких курортах произошло несколько трагических случаев смерти юных россиян. Так, в конце августа в больнице скончалась 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, которую засосало в трубу бассейна одного из отелей в Бодруме. В бассейне отеля в Аланье утонула пятилетняя россиянка. 19-летняя москвичка скончалась после несчастного случая в турецком аквапарке. Студентка впала в коме, ее эвакуировали на родину, но врачи не смогли ее спасти. 16-летняя жительница Красноярска умерла в больнице в Аланье из-за острого аппендицита. У девочки развился перитонит из-за поздней госпитализации, спасти ее не удалось.

Ранее генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что россияне, особенно пожилые люди, перед поездкой на отдых не готовы трезво оценивать состояние здоровья и игнорируют рекомендации врачей. Кроме того, отметил он, многие туристы невнимательны во время купания в море и бассейнах и злоупотребляют алкоголем на отдыхе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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