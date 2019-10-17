Туроператоры отменяют экскурсии из-за протестов в Барселоне

Туристические компании переносят или отменяют экскурсии в испанской Барселоне из-за массовых акций протеста. В целом обстановка в городе спокойная. На побережье отдых российских туристов проходит без изменений.

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), туроператоры меняют маршруты и частично отменяют экскурсии по городу, назначенные на 18 октября. Протестующие занимают площади и перекрывают дороги. Поэтому возможны перебои в работе общественного транспорта, передает «Вестник АТОР».

В то же время ограничений на продажу туров в Барселону не вводилось. Также нет информации об аннуляции туров из-за ситуации в регионе у ведущих игроков рынка. «Во-первых, протесты носят мирный характер, во-вторых, все идет по сценарию 2017 года: еще три-пять дней и все закончится. Ситуация в Каталонии не располагает к длительным массовым протестам или силовому противостоянию», – прокомментировали в ANEX Tour Spain.

В АТОР добавили, что большинство полетных программ туроператоров в Барселону уже закончились, последние завершатся в 20-х числах октября. Сейчас в городе в основном осталось небольшое число индивидуальных туристов.

Тем временем, отдых туристов на побережьях Коста-Брава и Коста-Дорада протекает без изменений.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.19

Крым теряет позиции: полуостров не пользуется спросом на новогодние праздники. / Губернатор Моор договорился о прямом авиарейсе в Татарстан. / Безопасность и экономия: Sukhoi Superjet 100 заимел энергоэффективное крыло. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»