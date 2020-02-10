Залезть на пирамиду Хеопса и заплатить огромный штраф: туристов будут наказывать за штурм египетских пирамид

Власти Египта ужесточили наказание за неприличное поведение в музеях страны, на археологических объектах и объектах культурного наследия. Соответствующие поправки в закон, принятый в 1983 году, утвердил египетский парламент.

Теперь тем, кто залез на великие пирамиды Гизы, будет грозить штраф в размере до 100 тысяч египетских фунтов (почти 6,3 тысячи долларов или около 400 тысяч рублей).

За нелегальную продажу археологических артефактов будут штрафовать на сумму до 10 миллионов египетских фунтов (около 40 млн рублей) или сажать в тюрьму.

Действия, которые нарушают общественную мораль и оскорбляют Египет, будут наказывать не только штрафом, но и тюремным сроком – за решеткой придется провести как минимум один месяц.

Власти Египта пошли на ужесточение законодательства из-за многочисленных попыток проникновения на территорию культурных объектов и краж исторических предметов.

Каир, Ольга Панфилова

Каир. Другие новости 10.02.20

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