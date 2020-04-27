Власти Турции запретили формат «все включено» в отелях

Власти Турции разработали план вывода туротрасли из кризиса после окончания пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом рассказал Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, передает «Вестник АТОР».

Прежде всего предлагается вдвое снизить нагрузку на отели, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Так, например, будет снижено число шезлонгов на пляжах и у бассейнов, количество столиков в ресторанах и кафе. Кроме того, питание по принципу «шведского стала» будет запрещено, то есть любимый российскими туристами All Inclusive перестанет существовать.

По предварительным оценкам правительства и Министерства культуры и туризма, отели смогут открыться в конце мая при условии соблюдения строгих санитарных мер. Позже должны возобновить работу и самостоятельные рестораны, кафе, развлекательные заведения.

Социальное дистанцирование станет нормой. Если у отеля достаточно большая территория, для семей отдых будет организован по принципу зонирования – за каждой семьей будет закреплен участок пляжа или площадка у бассейна.

К персоналу отелей предъявят повышенные требования: прохождение ежедневного медосмотра, обязательный масочный режим, ношение перчаток и спецотдежды. Кроме того, в отелях должны круглосуточно дежурить квалифицированные медики.

По словам турецкого министра, если ситуация с коронавирусом в Турции и в мире будет улучшаться, то в конце мая откроются отели с «сертификатами здоровья» и запустится внутреннее транспортное сообщение, включая авиарейсы. На следующем этапе восстановят международное авиасообщение с теми странами, где не будет новых случаев заражения коронавирусом. Пассажиров будут рассаживать с соблюдением дистанции.

Эрсой рассчитывает, что иностранный туризм начнет восстанавливаться к концу августа.

Ранее президент Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Багликая предупредил, что следует готовиться к повышению цен на проживание в Турции, так как отели не будут работать на полную мощность.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 27.04.20

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