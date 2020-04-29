Главный отельер Турции опроверг сообщения об отмене All Inclusive

Турция не станет отказываться от использования в отелях системы All Inclusive, а также от шведского стола, сообщил глава Федерации отельеров страны Сурури Чорабатыр.

Днем ранее газета Ahaber со ссылкой на министра культуры и туризма страны Мехмета Эрсоя сообщила, что власти разработали план вывода туротрасли из кризиса после окончания пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Отмечалось, что будет вдвое снижена нагрузку на отели, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Так, например, будет снижено число шезлонгов на пляжах и у бассейнов, количество столиков в ресторанах и кафе. Кроме того, питание по принципу «шведского стала» будет запрещено, то есть любимый российскими туристами All Inclusive перестанет существовать.

«Речи об отмене All Inclusive и шведского стола не идет. Как они могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне?», – приводит слова Чорабатыра РИА «Новости». Он считает, что СМИ неверно интерпретировали слова министра, который на самом деле говорил о необходимости усиления санитарных мер и социальном дистанцировании.

Чорабатыр особо подчеркнул, что речь об ограничениях не идет – изменятся некоторые формы обслуживания туристов на фоне усиления санитарных мер.

По предварительным оценкам правительства и Министерства культуры и туризма Турции, отели смогут открыться в конце мая при условии соблюдения строгих санитарных мер. Позже должны возобновить работу и самостоятельные рестораны, кафе, развлекательные заведения. Эрсой рассчитывает, что иностранный туризм начнет восстанавливаться к концу августа.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 29.04.20

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