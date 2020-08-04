На Байкале туристы музыкой и салютами напугали краснокнижных птиц

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту нарушения правил отдыха вблизи мыса Бурхан на острове Ольхон. Туристы устроили шумную вечеринку с громкой музыкой и фейерверками.

В соцсетях появился ролик, что рядом с памятником природы на сакральной территории туристы устроили шумный отдых с использованием музыки и пиротехники. «Прокуратурой приняты меры к установлению нарушителей и информация для проведения проверки направлена в учреждение, ответственное за сохранение природных комплексов Прибайкальского национального парка – ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»», – сообщили в ведомстве.

Дело в том, что у мыса Бурхан гнездятся краснокнижные птицы, а потому отдыхающим запрещено произвольно разжигать костры и создавать излишний шум.

По мнению прокуратуры, туристы нарушили правила и могут быть наказаны. Так для юридических лиц за нарушение режима предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Иркутск, Зоя Осколкова

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