Туристы из Европы пожаловались на недостаток информации о России и дороговизну путешествий

Европейские туристы рассказали о причинах, по которым они не хотят ездить в Россию. В первую очередь путешественники пожаловались на низкую осведомленность о российских достопримечательностях и дороговизну поездок по территории РФ.

Опрос проводился аналитическим центром НАФИ. Участие в исследовании приняли более 2,1 тысячи жителей Европы из 27 стран. «За последние полгода 67% европейцев не встречали в СМИ информацию о туристских достопримечательностях России. Низкая осведомленность приводит к падению интереса к нашей стране: о недостаточной заинтересованности в РФ как направлении для поездок говорят почти все европейцы», – говорится в результатах опроса.

Кроме того, серьезным препятствием для поездки в Россию туристы считают высокие транспортные расходы. Доля стоимости поездки у иностранных путешественников в РФ составляет 40% от бюджета всего тура. При этом, например, в Германии туристы расходуют на транспорт 29% бюджета поездки, в США – 16%.

К тому же от посещения России европейцев удерживает политическая ситуация (9%) и незнание русского языка (5%).

Те, кто все же побывал в России, остались недовольны неразвитой туристской инфраструктурой и сферой услуг (37%). 15% респондентов были смущены неприветливым отношением россиян, 14% не устроил низкий уровень безопасности. Каждый десятый отметил значительный языковой барьер, 9% опрошенных считают сложной систему получения российских виз.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.09.20

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