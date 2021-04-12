Источники: Решения о закрытии Турции для россиян пока нет

На данный момент решение о закрытии или ограничении авиасообщения между Россией и Турцией не принято. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к членам оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как отметил собеседник агентства, заседание оперштаба по вопросу об авиасообщении между двумя странами в понедельник, 12 апреля, не назначено ни в очном, ни в заочном форматах. Таким образом, решения по рейсам в Турции сейчас нет.

Отсутствие решения по закрытию или ограничению авиасообщения подтвердил другой источник агентства, близкий к оперштабу. «Решение пока не принято», – отметил он.

Ранее сегодня пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о возможном ограничении авиасообщения с Турцией, отметив, что подобные решения принимаются в оперштабе при кабмине.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в Турции в последнее время. При этом она указала, что новые британский и южноафриканский штаммы коронавируса, в основном, завозятся в Россию из Турции. На этом фоне в минувшую пятницу, 9 апреля, источники сообщили, что оперштаб обсуждает приостановку регулярных рейсов в Турцию на месяц. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Между тем СМИ сообщили о резком падении спроса на путешествия в Турцию со стороны российских туристов после появления новостей о возможном ограничении полетов в эту страну из-за распространения коронавируса.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.04.21

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