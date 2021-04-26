В Египте установили минимальные цены на гостиничные номера

Правительство Египта назвало нижнюю планку для стоимости проживания в гостиницах. Власти учли многочисленные просьбы отельеров, желавших поднять цены на уровень курортов Турции, сообщает «Вестник АТОР».

Министерство древностей и туризма Египта постановило, что номер в отеле уровня «четырех звезд» не может стоить меньше 28 долларов за человека в сутки, то есть 2100 рублей. Для отелей класса «пять звезд» нижняя ценовая планка установлена на уровне 40 долларов, то есть 3000 рублей.

Туристы, запланировавшие летний отдых в Египте, смогут отдохнуть по прежним ценам, поскольку минимум будет применяться с 1 ноября 2021 года. По данным АТОР, сейчас в четырехзвездочных отелях можно найти номер за 20 долларов в сутки, а пятизвездочных – за 25.

Напомним, 23 апреля Россия и Египет официально объявили о возобновлении прямого авиасообщения между странами. Россияне снова смогут без пересадок добраться до египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Каир, Наталья Рязанова

Каир. Другие новости 26.04.21

Страны Евросоюза назвали условие приема туристов летом. / Ковид пришел на Эверест – это может сорвать весенний сезон восхождений. / Зимбабве собирается продать право на убийство 500 слонов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»