С 1 июня Грузия открывает границы для туристов

Власти Грузии приняли решение отменить запрет на въезд через сухопутные границы. Ограничение было введено в целях противодействия распространению коронавируса.

«По решению координационного совета с 1 июня сухопутные границы будут открыты, пересечение границы будет возможно с документом, подтверждающим наличие прививки, и отрицательным ПЦР-тестом или лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов», – заявил глава оперативного штаба координационного совета по борьбе с заболеванием Георгий Гибрадзе.

Кроме того, всем въезжающим в Грузию иностранцам рекомендуется иметь при себе страховой полис.

Ранее открытие границ анонсировала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. По ее словам, это было необходимо для возобновления турпотока из соседних стран во время нового туристического сезона.

Сухопутная граница России с Грузией была закрыта в 2020 году из-за пандемии коронавируса. При этом у россиян была возможность попасть в соседнюю страну самолетом.

Тбилиси, Зоя Осколкова

Тбилиси. Другие новости 25.05.21

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