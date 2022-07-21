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Четверг, 21 июля 2022, 14:50 мск

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В Египте туристам запретили фотографировать местных жителей

Фото: Pixabay

Египетские власти разработали правила фото- и видеосъемки для иностранцев. В частности, нельзя фотографировать детей, а взрослых только с их письменного согласия. Об этом сообщает министерство туризма Египта.

Впервые с нововведением столкнулись западные блогеры. Некоторые из них узнали о запрете во время съемки достопримечательностей, иногда полицейские требовали удалить уже сделанные фотографии с телефона.

Согласно новым правилам, профессиональная съемка возможна только при получении специального разрешения. Запрещается снимать или распространять изображения или видеозаписи, которые могут в той или иной форме опорочить Египет.

Кроме того, местных жителей можно фотографировать только с их письменного разрешения. Туристам снимать в музеях и на исторических объектах на мобильные телефоны и личные камеры можно только без использования вспышки.

Каир, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Египет

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