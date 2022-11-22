Более 100 тысяч россиян получили испанские визы вопреки санкциям

Число выданных россиянам Испанией шенгенских виз за последний год выросло в три раза. И это несмотря на то, что Евросоюз закрыл свое небо для российских самолетов, а также ужесточил визовую политику для граждан РФ.

В 2022 году власти Испании выдали россиянам более 108,8 тысячи шенгенских виз, сообщили в МИД страны. Это меньше допандемийных показателей, но в три раза больше по сравнению с 2021 годом, пишет Bloomberg.

Увеличение числа выданных въездных документов свидетельствует о росте поездок россиян в Западную Европу, несмотря на санкции. По мнению испанских дипломатов, запрет на въезд российских туристов с шенгенскими визами в страны Восточной Европы мог побудить некоторых направиться на запад.

Напомним, в сентябре ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией, визовый сбор вырос в два раза, а срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней. Чуть позже Польша, Эстония, Латвия и Литва закрыли въезд для россиян из соображений «охраны общественного порядка и безопасности».

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»