Китай упростил выдачу виз для граждан России

Генеральное консульство КНР в Хабаровске упрощает процедуры получения визы для граждан России. Об этом сообщил генконсул Цзян Сяоян в интервью «Интерфаксу».

По словам дипломата, в настоящее время граждане России имеют возможность подать заявление о получении экипажной, гостевой, рабочей, деловой, семейной и долгосрочной учебной визы.

«Мы придаем большое значение бесперебойному и безопасному передвижению людей через государственную границу двух стран. Требования к документам в основном вернулись к действующим до пандемии», – отметил Сяоян.

По данным дипломатического ведомства, до пандемии среднегодовой показатель взаимных визитов между двумя странами достигал 3 млн, при этом год от года увеличивалось число граждан Китая, посещающих Россию. Общим желанием обеих сторон является скорейшее возобновление развития туризма и туристического пассажиропотока между двумя странами, подчеркнул генконсул.

«Уверен, в ближайшее время, по мере дальнейшего улучшения эпидемической ситуации, особенно после восстановления прямого авиасообщения, туристическое сотрудничество между двумя странами выйдет на новый виток развития», – заключил Сяоян.

Пекин, Зоя Осколкова

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