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Суббота, 28 января 2023, 10:31 мск

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Из-за глобального потепления на горнолыжных курортах в Альпах зимой открыли веломаршруты

Альпийские горнолыжные курорты оказались под угрозой закрытия. Температура воздуха настолько высокая, что невозможно использовать даже искусственный снег. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

За последние полвека лыжный сезон в Альпах сократился примерно на месяц. Так во Франции на курорте Alpe du Grand Serre в коммуне Ла-Морт в январе температура воздуха была на столько высокой, что невозможно было наморозить даже искусственный снег.

При этом уровень жизни местных жителей сильно зависит от числа туристов. Власти в попытке привлечь отдыхающих впервые в зимний сезон открыли велосипедные маршруты.

В будущем курорт хотят перестроить, лыжную базу перенести выше и соорудить искусственный водоем, который будет использоваться для создания снега. Кроме того, руководство планирует увеличить количество велосипедных и пеших туристических маршрутов для круглогодичной работы.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Экология

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