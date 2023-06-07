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Среда, 7 июня 2023, 12:19 мск

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Российским туристам стало сложнее посещать пирамиды и египетские музеи

Фото: Freepik

Российским туристам в Египте станет сложнее самостоятельно посещать достопримечательности. Дело в том, что билеты в египетские музеи нельзя купить за наличные.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), Министерство туризма и древностей Египта в начале июня опубликовало циркуляр о переходе нескольких археологических памятников и музеев на систему безналичной оплаты входных билетов. Новая схема касается как индивидуальных посетителей, так и клиентов туркомпаний.

«Однако для россиян эта опция будет не всегда доступна: банковские карты «Мир», Visa и Mastercard, выпущенные банками РФ, в Египте не принимаются. Есть надежда, что сработают карты платежной системы UnionPay, эмитированные российскими банками. Как оно будет на самом деле, покажет практика. Разумеется, купить билет будет можно по карте иностранного банка», – пояснили в ассоциации.

В списке достопримечательностей, где с июня нельзя купить билеты за наличные, включены район пирамид Гизы, цитадель Салах ад-Дина аль-Айюби в Каире, храм Ком-Омбо в Верхнем Египте, храм Эдфу, Египетский национальный музей и Нубийский музей, а также Незаконченный обелиск и комплекс Абу-Симбел в Асуане.

В АТОР уточнили, что для организованных туристов ничего не изменится, как правило, входные билеты уже включены в стоимость экскурсий, которая оплачивается путешественниками заранее.

Каир, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Египет

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