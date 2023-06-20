Египет ввел многократную визу сроком на пять лет

Власти Египта ввели мультивизу, которая действует пять лет и позволяет находиться в стране до 90 дней за одну поездку. Об этом сообщает Egypt Independent.

Стоимость многократной визы составляет 700 долларов. Документ рассчитан на инвесторов и владельцев недвижимости, как ранее уточнял министр туризма и древностей Египта Ахмед Исса.

В настоящее время граждане России могут оформить визу на 90 дней по прибытии в Каир и Хургаду.

Кроме того, по прилете в аэропорт Шарм-эш-Шейха бесплатно ставится «синайский штамп», срок действия которого составляет 14 дней.

Каир, Зоя Осколкова

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