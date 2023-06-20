российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 июня 2023, 15:54 мск

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

Египет ввел многократную визу сроком на пять лет

Фото: Freepik

Власти Египта ввели мультивизу, которая действует пять лет и позволяет находиться в стране до 90 дней за одну поездку. Об этом сообщает Egypt Independent.

Стоимость многократной визы составляет 700 долларов. Документ рассчитан на инвесторов и владельцев недвижимости, как ранее уточнял министр туризма и древностей Египта Ахмед Исса.

В настоящее время граждане России могут оформить визу на 90 дней по прибытии в Каир и Хургаду.

Кроме того, по прилете в аэропорт Шарм-эш-Шейха бесплатно ставится «синайский штамп», срок действия которого составляет 14 дней.

Каир, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Египет

МИД РФ: Египет попросился в БРИКС / Российским туристам стало сложнее посещать пирамиды и египетские музеи / В Суэцком канале сель на мель 189-метровый сухогруз / В Египте на Netflix подали в суд из-за темнокожей Клеопатры / Прокуратура выясняет обстоятельства получения ребенком ожогов на борту рейса Москва – Хургада / Песков опроверг подготовку Египтом ракет для поставки в Россию / В пирамиде Хеопса с помощью сканирования обнаружили новый коридор / В Суэцком канале сел на мель 225-метровый сухогруз

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Туризм, Египет,