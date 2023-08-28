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Понедельник, 28 августа 2023, 18:09 мск

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Китай с 30 августа перестанет требовать от туристов тест на коронавирус

Власти Китая с 30 августа больше не будут требовать отрицательный результат теста на коронавирус Covid-19 при въезде в страну. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Начиная с 30 августа 2023 года прибывающим в Китай не нужно проходить предварительное ПЦР-тестирование или сдавать тест на антиген на Covid-19», – сказал дипломат, чьи слова приводит РИА «Новости».

В декабре прошлого года Китай начал ослаблять политику «нулевой терпимости» к коронавирусу, которая длилась почти три года, на фоне замедления экономики.

В январе китайские власти отменили обязательный карантин для всех, кто въезжает в страну, но оставили в силе предоставление отрицательного теста на Covid-19.

В марте Пекин возобновил выдачу туристических виз иностранным гражданам. Тогда же китайские власти изменили правила тестирования на коронавирус при въезде для россиян. Гражданам РФ, направляющимся в Китай прямыми авиарейсами, разрешили вместо результатов ПЦР-тестирования предоставлять результаты теста на антиген (включая самотестирование).

Пекин, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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