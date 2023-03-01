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Среда, 1 марта 2023, 14:02 мск

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Китай изменил правила тестирования на коронавирус при въезде для россиян

Китайские власти внесли изменения в требования к въезжающим в страну россиянам. Об этом сообщили в посольстве КНР в России.

«Для удобства перемещения пассажиров с 1 марта 2023 года лицам, направляющимся из России в Китай прямыми авиарейсами, разрешено вместо результатов ПЦР-тестирования предоставлять результаты теста на антиген (включая самотестирование)», – говорится в сообщении.

По данным дипмиссии, тестирование должно проводиться за 48 часов до посадки в самолет. Результаты необходимо загрузить через мобильное приложение или через сайт таможни КНР.

Ранее некоторые страны ввели ограничения на въезд для граждан Китая. При этом они объяснили эти меры борьбой с распространением коронавируса. МИД КНР пообещал предпринять аналогичные шаги в отношении граждан этих стран.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Коронавирус из Китая

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