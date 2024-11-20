российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 20 ноября 2024, 12:47 мск

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

В Египте могут открыть еще два аэропорта для российских туристов

Росавиация рассматривает возможность открытия авиасообщения еще с двумя египетскими аэропортами. В настоящее время идет согласование по проверкам безопасности.

Как сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров, для россиян могут открыть аэропорты в городах Александрия и Эль-Дабаа. В проработке находится тема наличия интереса к соответствующим маршрутам со стороны туроператоров и авиакомпаний.

По словам Ядрова, также остро стоит вопрос проверки египетских воздушных гаваней с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров. «Мы сейчас находимся в стадии согласования с федеральными органами, в том числе с силовыми ведомствами», – отметил глава Росавиации. Он добавил, что сроки проведения проверки пока не определены, на согласование потребуется еще около двух недель.

В настоящее время авиасообщение из России установлено с тремя египетскими городами: Каиром, Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. По данным Росавиации, в 2023 году пассажиропоток российских перевозчиков по этим маршрутам вырос на 24%, до 1,9 млн человек. Рейсы в Египет совершают шесть российских авиакомпаний.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Египет

Пассажир пытался ввезти в Турцию десятки нильских крокодилов в багаже / В Египте более 20 туристов из России пострадали в аварии с автобусом / Ученые назвали регионы, где будет невозможно жить из-за жары / СМИ: Власти Израиля изучают предложение Египта о выводе военных из сектора Газа / Движение ХАМАС ответило на предложение о прекращении огня / Египет рассматривает возможность перехода на расчеты с Россией в нацвалютах / В Египте 15 человек погибли при падении автобуса в Нил / «Дошли до точки»: Египет присоединился к делу о геноциде в секторе Газа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Россия, Туризм, Египет,