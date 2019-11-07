Тюменский депутат-миллиардер Дмитрий Горицкий рассказал, когда облдума начнет платить ему зарплату

Бывший президент «Запсибкомбанка», председатель комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий объяснил, почему он до сих пор не получает зарплату как депутат. Для получения статуса депутата на профессиональной освобожденной основе Горицкому сначала нужно передать в доверительное управление свои бизнес-активы.

«Должность председателя комитета по бюджету, налогам и финансам приравнивается к чиновнику категории А, – объяснил Горицкий журналистам после заседания бюджетного комитета в четверг, 7 ноября. – Для того, чтобы соответствовать этой должности, нужно соблюсти ряд юридических процедур: передать в доверительное управление [свой бизнес], выйти из состава учредителей. Это зависит не только от Горицкого, но и от государственных органов. Горицкий должен найти физические или юридические лица, которые будут управлять долями [компаний], в которых Горицкий был учредителем». Депутат добавил, что займется думской деятельностью на профессиональной основе после того, как налоговые органы зарегистрируют договоры доверительного управления его компаниями.

Согласно данным из открытых источников, за Горицким числятся ООО «Наследие» (предоставление финансовых услуг), ООО «Просторы» и ООО «Ушаково» (совместно с бывшим замгубернатора Тюменской области Олегом Зарубой, компания занимается торговлей недвижимостью), ООО Юридическая компания «Профф» (основным собственником является Лидия Горицкая), ООО «СЗ Навигатор. Строительство» (компания – застройщик, владеет напополам с Олегом Зарубой), ООО «Навигатор. Девелопмент» (также напополам с Олегом Зарубой), ООО «Центр стратегического развития» (компания занимается вложениями в ценные бумаги, совладельцы – Дмитрий Горицкий и сын министра строительства и ЖКХ РФ Павел Якушев).

При этом Горицкий заявил журналистам, что более не входит в гостиничный бизнес. «На сегодняшний день Горицкий не является учредителем отеля «Хилтон»», – сказал депутат. Ранее, после продажи своих акций «Запсибкомбанка» группе ВТБ Дмитрий Горицкий заявлял, что намерен заняться развитием отеля «Хилтон», которым он владел «на паях» с вице-спикером тюменской областной думы эсером Владимиром Пискайкиным.

Группа ВТБ приобрела «Запсибкомбанк» в конце 2018 года (сделка была закрыта в январе 2019 года). По оценкам СМИ, за свои акции Горицкий мог выручить свыше 4 млрд рублей. Сам бывший банкир назвал эту оценку сильно завышенной.

Будучи депутатом областной думы в течение уже третьего созыва, Горицкий не получал зарплату за свое депутатство. В апреле 2019 года он подал заявление в думу, чтобы получить статус депутата на постоянной освобожденной основе, к которому полагается зарплата. В среднем, рядовой депутат областной думы получает в год 5 – 5,5 млн рублей. 10 сентября комитет по государственному строительству и местному самоуправлению одобрил предоставление Горицкому «ставки» председателя бюджетного комитета на постоянной освобожденной основе. Однако, на последовавших заседаниях областной думы этот вопрос не рассматривался и Горицкий продолжает работать в думе без зарплаты.

Тюмень, служба информации

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