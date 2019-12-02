Легендарный тюменский сыщик стал советником президента Торгово-промышленной палаты

Бывший советник губернатора Тюменской области Александр Петровских получил работу в Торгово-промышленной палате Тюменской области, сообщил источник «Нового дня».

По данным источника, на новом месте работы бывший руководитель уголовного розыска Петровских отвечает за взаимодействие с правоохранительными органами и вопросы безопасности.

В Торгово-промышленной палате подтвердили, что Петровских работает в тюменской ТПП. Пресс-секретарь ТПП Тюменской области Денис Багрицкий уточнил, что Александр Петровских занимает должность советника президента ТПП региона Эдуарда Абдуллина. «Никакими правоохранительными органами он не занимается», – сказал Багрицкий. Пресс-секретарь добавил, что Александр Петровских находится в нынешней должность уже длительное время – несколько месяцев.

Ранее источник «Нового дня» сообщал, что Александр Петровских стал заместителем Николая Руссу, генерального директора «Мостостроя-11», однако, эта информация не подтвердилась.

Александр Петровских – почти легендарный руководитель тюменского уголовного розыска. До увольнения из полиции он возглавлял уникальное подразделение – оперативно-розыскное управление при ГУ МВД по УрФО. После выхода в отставку Петровских занимал должность советника губернатора Владимира Якушева, но оставил должность после избрания Александра Моора главой региона. Петровских считается одним из самых влиятельных тюменских силовиков.

Напомним, летом 2019 года работу в Торгово-промышленной палате Тюменской области получила скандально известная бывшая областная чиновница Юлия Шакурская. Менее, чем за месяц до устройства на работу в ТПП, Центральный районный суд Тюмени признал экс-директора Тюменского концертно-театрального объединения Юлию Шакурскую виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, при этом она отделалась штрафом, который был в 11,5 раз меньше, чем ее последняя премия в ТКТО.

Шакурская занимала должность директора департамента культуры Тюменской области, но была уволена губернатором Владимиром Якушевым после того, как чиновница вынесла из Тюменского музея ИЗО три картины художника Юрия Рыбьякова.

Тюмень, служба информации

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