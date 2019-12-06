Губернатор Моор попросил разобраться с отключениями электричества в Тюменском районе

Губернатор Александр Моор попросил гендиректора компании «Россети Тюмень» Алексея Солдатенко разобраться с отключениями электричества в Тюменском районе. Вопрос частых отключений электричества «поднимается жителями муниципалитета», сообщили в пресс-службе губернатора области.

«Этот вопрос поднимается жителями муниципалитета. Сегодня район интенсивно развивается, здесь высокая плотность индивидуальной застройки», – сказал Моор и попросил проанализировать ситуацию в части развития электросетевого хозяйства в Тюменском районе и «усилить работу в этом направлении».

При этом, в 2019 году по сравнению с 2018 годом аварийность на сетях филиала «Россети Тюмень» – «Тюменские распределительные сети» – снизилась на 24%, а средняя длительность отключений – на 40%. На ремонтную кампанию в регионе было потрачено 1,2 млрд рублей.

Ранее в местных группах в соцсетях на длительные отключения электричества из-за ремонтных работ жаловались жители многих населенных пунктов Тюменского района, в том числе поселка Яр, села Кулакова, деревни Янтык и других. Люди, дома которых отапливаются газовыми котлами, рассказывали, что из-за отсутствия электричества невозможно включить отопление, и температура в помещениях в холодное время года приближается к нулевой. Отключения, по словам жителей района, происходят даже в самые серьезные морозы.

Напомним, в октябре АО «Тюменьэнерго» сменило название на АО «Россети Тюмень». В последнее время энергетическая компания фигурировала в ряде скандалов. Так, директором компании был назначен Александр Мелихов – менеджер с весьма неоднозначной репутацией. Потом замминистра энергетики РФ Андрей Черезов раскритиковал «Тюменьэнерго» за неготовность к сезону и ложную информацию. Затем энергетиков обвинили в гибели тысячи свиней на тюменской ферме. А в конце сентября стало известно, что «Тюменьэнерго» собирает компромат на конкурентов и намеревается завладеть их активами.

Тюмень, служба информации

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