Имущества Антипинского НПЗ не хватает, чтобы расплатиться с кредиторами

Имущество находящегося в процессе банкротства Антипинского НПЗ оценивается в 187 млрд рублей. Это на 65,7 млрд рублей меньше, чем сумма требований включенных в реестр кредиторов.

Согласно данным отчета арбитражного управляющего, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, балансовая стоимость имущества АНПЗ составляет 186 млрд 577,6 млн рублей. Это данные на 31 декабря 2018 года – последнюю отчетную дату до введения на заводе процедуры наблюдения. При этом, инвентаризация имущества не проводилась.

Общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов, составила 252 млрд 258,6 млн рублей. Заявленные требования составляют почти 189 млрд рублей, сумма основного долга – 61,7 млрд рублей, еще 1,6 млрд – финансовые санкции. Восстановление платежеспособности должника невозможно, выявлены признаки преднамеренного банкротства предприятия.

Напомним, что процедура наблюдения на Антипинском НПЗ была введена в сентябре 2019 года. В отношении бывшего владельца АНПЗ Дмитрия Мазурова и экс-гендиректора предприятия Геннадия Лисовиченко были возбуждены уголовные дела, Мазуров был задержан, а Лисовиченко скрылся от уголовного преследования. Проблемы завода привели к снижению скорости роста промышленного производства в регионе, однако, губернатор Александр Моор пообещал, что в 2020 году Антипинский НПЗ полностью восстановит объемы производства.

Тюмень, служба информации

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