В Тюменской области выплатили первый региональный маткапитал на первенца

В Тюменской области выплатили первый увеличенный региональный материнский капитал. 150 тыс рублей на родившегося 1 января первенца получила студентка ТюмГМУ Лилия Костенко, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Девушка учится на 5 курсе в Тюменском государственном медицинском университете. Она узнала о выплате от мамы, которая увидела передачу с выступлением губернатора Александра Моора. Лилия собирается потратить маткапитал на покупку собственного жилья.

Всего с начала года в органы соцзащиты региона поступило 21 заявление на предоставление регионального материнского капитала. Инициативу об увеличении размера регионального материнского капитала и выплатах, в том числе, за первого ребенка озвучил в своем послании тюменской областной думе 21 ноября губернатор Александр Моор.

Региональный материнский капитал в 150 тысяч рублей выплачивается на рожденного или усыновленного первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года в семьях, проживающих в Тюменской области не менее пяти лет. Для студенческих семей проживать на территории региона в течение пяти лет не обязательно.

Как писал «Новый день», о выдаче «материнского капитала» при рождении уже первого ребенка заявил 15 января и президент Владимир Путин. Социальные меры, объявленные президентом, обойдутся почти в 1 триллион рублей. Увеличение материнского капитала обойдется почти в 120 млрд. в год. По оценке председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина, предложенные президентом меры потребуют 400-500 млрд рублей в год, что составляет 0,4-0,5% ВВП. При этом часть экспертов сомневается, что выплаты помогут сильно увеличить рождаемость в стране.

Отметим, что увеличение материнского капитала вызвало публичную критику. Так, телеведущая Алена Водонаева заявила, что рожать будут люди, которым «вечно не хватает на бутылку водки». По мнению телеведущей, проблема демографии в России вызвана не размером материнского капитала, а низким уровнем жизни населения. Заявление телеведущей из Тюмени вызвало возмущение депутатов Госдумы: Водонаеву предложили оштрафовать на 100 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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