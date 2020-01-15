Материнский капитал будут выдавать при рождении первенца, объявил Путин

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка. «Причем уже с 1 января текущего года. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека», – сказал глава государства.

По словам Путина, при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме, после индексации в январе 2020 года это сумма составляет 466 тысяч рублей. «В современных условиях этого недостаточно, можно и нужно предусмотреть дополнительные меры», – добавил президент. Он отметил, что материнский капитал на второго ребенка должен предоставляться в увеличенном размере – сумма возрастет на 150 тысяч рублей. Путин уточнил, что общий размер маткапитала для семей с двумя детьми составит 616 тыс. и будет индексироваться.

При этом глава государства подчеркнул, что программа материнского капитала продлена минимум до 31 декабря 2026 года.

Президент также сообщил, что при рождении третьего ребенка государство будет гасить ипотечный кредит на сумму 450 тысяч рублей. Кроме того, Путин заявил, что льготная 6-процентная ипотечная ставка для семей с детьми должна действовать на весь срок ипотеки.

Москва, служба информации РИА «Новый День

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