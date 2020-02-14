Автор скандального видео с тюменскими силовиками, позировавшими под лозунги: «Жизнь ворам» и «АУЕ», грозит журналистам судом

Тюменец Денис Девкин, который произнес слова «Жизнь ворам» и «АУЕ» («Арестантский Уклад Един» – ред.) на банкете в честь получения звания майора следователем СК, намерен судиться с журналистами. Об этом Девкин рассказал в интервью телеканалу 360tv.ru.

Мужчина возмущен тем, что его приравнивают к преступнику. «У меня была судимость, она погашена. Юридически я не судим. Я директор охранного предприятия. Я всю жизнь теперь буду отвечать за этот ролик, или что? Я не имею права за столом ни с кем сидеть? Времена Сталина наступили?» – цитирует Девкина телеканал.

Встреча с адвокатом у Дениса Девкина назначена на 15 февраля. Суть претензий к СМИ Девкин намерен сформулировать на встрече с юристом.

Напомним, Денис Девкин 7 февраля снял видео для своей страницы в Инстаграм на праздновании в честь получения погон майора следователем СУ СК РФ по Тюменской области Рафиком Аглиуллиным. На видео запечатлены следователь и высокопоставленные сотрудники полиции, на их фоне Денис Девкин произносит: «Жизнь ворам!» и «АУЕ!» После этого мужчина снимает сидящих за столом гостей, произнося: «Так. Суд, прокуратура, Следственный комитет».

Публикация вызвала скандал. Следственный комитет с подачи вмешавшегося в историю председателя Александра Бастрыкина провел проверку. Следователь Аглиуллин был уволен за нарушение присяги, строгие выговоры получили несколько сотрудников СК, в том числе руководитель и замруководителя отделов по расследованию особо важных преступлений. Один из попавших на видео сотрудников полиции уволился, второй был понижен в должности. По неподтвержденным данным, могла подать в отставку присутствовавшая на празднике судья.

Сам Денис Девкин распространил видео, в котором извинился за инцидент, и назвал свои слова шуткой. Он рассказал, что намеревался записать более длинную фразу, в которой хотел поблагодарить сотрудников полиции за очищение Тюмени от преступности, однако, записалась только первая часть фразы. Также Девкин заверил, что не дружит с силовиками и знает лишь пару человек из тех, кто присутствовал на банкете, да и то лишь в лица.

При этом на общем фото с банкета Денис Девкин позировал вместе с силовиками.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 14.02.20

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