Тюмень, жители которой писали Путину жалобы на смог, назвали городом с наилучшей экологической обстановкой

Тюмень назвали городом с наилучшей экологической обстановкой. Результаты исследования Superjob на данную тему опубликовала RT.

Аналитики выяснили, как жители российских крупных городов оценивают экологическую обстановку в своём городе в целом и по важнейшим составляющим: качеству воздуха, воды, продуктов питания, чистоте и утилизации мусора. В ТОП-10 городов с наилучшей экологической обстановкой, по мнению жителей, попали Тюмень (74%), Краснодар (73%), Казань (72%), Набережные Челны (68%), Владивосток (67%), Барнаул (65%), Пермь (65%), Киров (65%), Хабаровск (63%) и Ижевск (63%).

Москва в рейтинге заняла 18-е место, Санкт-Петерубург – 11-е.

Между тем примечательно, что две недели назад тюмменцы активно жаловались в социальных сетях на смог и вонь от сотен тысяч кур, который местная Боровская птицефабрика вынуждена была убить и сжечь из-за вспышки на предприятии птичьего гриппа. В итоге дошло и до петиции в адрес Путина. Минувшим летом тюменцы регулярно жаловались на дым от лесных пожаров.

Кроме того, в июле этого года тюменцы активно жаловались, что из кранов течет холодная вода, которая пахнет болотом и которой невозможно пользоваться. Мэр Кухарук посетил «Водоканал» и попытался успокоить волнующихся граждан, а потом на предприятии сменилось руководство. Вода в кранах пахнуть перестала.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 16.11.21

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