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Югра

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Публикации за 24.01.17

В Югре выявлено более 2 тысяч нарушений природоохранного законодательства
Фото: Irk.ru

В Югре выявлено более 2 тысяч нарушений природоохранного законодательства

Прокуратура Югры проанализировала состояние законности и практики прокурорского надзора в сфере охраны окружающей среды и природопользования. В 2016 году внимание прокуроров акцентировано на исполнении законодательства в области лесопользования, охраны земель, недр, водных объектов и атмосферного воздуха, рационального использования природных ресурсов.

В частности, как рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, были приняты меры по принуждению недропользователей провести рекультивацию загрязненных земель, запрету эксплуатации аварийных трубопроводов, взысканию причиненного окружающей среде ущерба. Так, например, по иску природоохранного прокурора суд взыскал с АО «РИТЭК» и его подрядных организаций ООО «Самотлортранс» и ООО «НЕРГА» ущерб на сумму более 2,9 млн рублей, причиненный в результате незаконной рубки лесных насаждений на территории Белоярского района.

Были продолжены проверки соблюдения лесного законодательства, усилия прокуроров сосредоточены на вопросах охраны лесов от пожаров, незаконного использования лесных ресурсов и земель лесного фонда. В Сургутском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении участкового лесничего Белоярского лесничества по факту служебного подлога при внесении заведомо ложных сведений в акт осмотра лесного участка (ч.1 ст.292 УК РФ). Приговором суда лесничий признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа.

Приняты меры, направленные на ликвидацию несанкционированных свалок, приведение объектов размещения отходов в соответствие с природоохранными и санитарными требованиями. Всего в минувшем году в данной сфере выявлено свыше 2 тысяч нарушений закона, в целях их устранения внесено 447 представлений, принесено 34 протеста, в суды заявлено 206 исков на сумму 453 млн рублей, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 530 лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 16 уголовных дел.

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