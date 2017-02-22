В Югре по факту разлива нефтепродуктов возбудили дело / Площадь загрязнения составила 2 га

Публикации за 22.02.17

Сургутский межрайонный следственный отдел СУ СКР по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» (ч.1 ст.247 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе регионального управления, дело возбуждено на основании материалов природоохранной прокуратуры

Установлено, что в июне 2016 года при проведении работ по демонтажу магистрального нефтепровода в Нижневартовском районе, в результате нарушения требований федерального законодательства в области охраны окружающей среды и нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок производства работ, произошел разлив нефтесодержащей жидкости на участке лесного фонда площадью почти 2 га.

Первичные проверочные мероприятия по данному факту проводили специалисты Природнадзора Югры. Исследование проб почвы показало, что допустимое содержание нефтепродуктов превышено в 1,5 раза.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к установлению организаций и конкретных лиц, которые допустили нарушения экологического законодательства и создали своими действиями угрозу причинения существенного вреда окружающей среде. В рамках уголовного дела будет проведена экологическая судебная экспертиза.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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