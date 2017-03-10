В Югре нефтедобывающие предприятия оштрафованы за сжигание ПНГ / Сумма штрафов превысила 3 млн рублей

Публикации за 10.03.17

В Югре по требованию природоохранного прокурора нефтегазодобывающие компании оштрафованы на 3 млн рублей за нарушения при утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). Как сообщили в пресс-службе прокуратуры автономного округа, большинство проверенных предприятий приняли исчерпывающие меры к достижению установленных проектами разработки нефтяных месторождений 95% уровня утилизации ПНГ, однако ряд недропользователей продолжают допускать нарушения закона.

По результатам проверки нарушения при утилизации ПНГ выявлены в деятельности ОАО «РИТЭК», ОАО «ИНГА», АО «Каюм Нефть» и других. В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила 5 дел об административных правонарушениях по ч.2 ст.7.3 КоАП РФ (пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией) и ч. 1 ст. 8.10 КоАП РФ (нерациональное использование недр).

По результатам их рассмотрения нефтегазодобывающим компаниям назначено наказание в виде штрафов на общую сумму более 3 млн рублей. Кроме того, по искам прокуратуры на указанные предприятия судом возложена обязанность обеспечить надлежащую утилизацию попутного нефтяного газа.

Также проверка показала, что ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «Славнефть-Нижневартовск», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» намерены достигнуть 95% уровня утилизации ПНГ только в текущем году, однако соответствующая инфраструктура для его утилизации еще не построена. В связи с этим руководителям данных организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушений в указанной сфере.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.03.17

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