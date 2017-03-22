The Guardian озаботилась экологическими проблемами Югры / Главное зло – нефтедобывающие компании

Публикации за 22.03.17

Нефтяной гигант «Сургутнефтегаз» не может компенсировать вред, причиненный своей деятельностью, исконному образу жизни коренных малочисленных народов Севера (КМНС). «Они травят нас этой грязью и обманывают», – заявил представитель КМНС, хранитель священного озера Имлор Сергей Кечимов. Об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что 17 марта в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, где проживает Кечимов, отправились эксперты ООН по правам коренных народов. По словам председателя экспертного механизма ООН Альберта Баруме, целью поездки не было оказание какой-либо поддержки нефтедобывающей отрасли в регионе. Их цель – наблюдение за тем, что власти называют «устойчивым развитием коренных меньшинств». Между тем, по мнению газеты, главная проблема лежит в эскалации конфликта между предприятиями топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и представителями КМНС.

На сегодняшний день Югра остается главным центром добычи жидких углеводородов в России – здесь производится более половины российской нефти. Значительная часть этого объема добывает «Сургутнефтегаз». На территории автономного округа проживают тысячи представителей КМНС. Имлор – не единственная область, которая находится под угрозой. В октябре региональное правительство изменило назначение территории заповедника вблизи священного озера Нумто – местообитания исчезающих сибирских стерхов. Разработчики недр получили право на бурение нефтяных скважин, несмотря на возражения со стороны местного коренного населения.

Спутниковые снимки озера Имлор показывают степень внедрения в хантыйские земли подъездных путей и нефтяных скважин. По мере понижения цен на нефть и последующего ослабления экономики России, количество скважин только возрастало, в результате чего в прошлом году был достигнут рекордный уровень добычи. «Здесь будет немыслимое количество буровых установок», – поделился с нами назвавшийся Алексеем подрядчик и оператор экскаватора компании «Сургутнефтегаз» в перерыве после 12-ти часов работы недалеко от дома Кечимова.

Издание отмечает, что «Сургутнефтегаз» не отреагировал на просьбу прокомментировать данную ситуацию.

По словам Кечимова, подъездные дороги «Сургутнефтегаза» разъединили реки и ручьи, что сулит уничтожение популяций рыб, мешает передвижению оленей, загрязняет их пищу. Кроме того, по словам представителей КМНС, дороги позволили браконьерам беспрепятственно добираться до ранее недоступных территорий и бесчинствовать здесь.

Еще одной проблемой остаются разливы нефти, что делает окружающую среду непригодной для обитания рыб и животных, а также для произрастания растений. По данным государственной службы мониторинга окружающей среды, в 2014 году в Югре произошло 2538 аварий на нефтепроводах. В результате были загрязнены 4668 гектаров земли. Отмечается также, что объем ежегодно разливаемой в России нефти более, чем вдвое превосходит последствия взрыва платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе.

Впрочем, отмечает газета, «Сургутнефтегаз» предлагает коренным народам деньги, снегоходы и мобильные генераторы в надежде убедить их согласиться на новые нефтяные проекты. По словам Сергея Кечимова, за текущее строительство нефтяной скважины возле его дома каждой из 10 семей, проживающих в этом районе, промышленники пообещали по 15о тыс. рублей. По словам оленеводов, зачастую неспособных должным образом изучить или даже прочесть документы, представители компании и некоторые другие лица оказывали на них давление, заставляя подписать соглашение.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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