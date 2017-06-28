В Югре братья получили 16 лет «строгача» на двоих за попытку нанять киллера

Югорский районный суд вынес приговор братьям Константину и Александру Вороновым. Их обвиняли в организации приготовления к заказному убийству (ч.3 ст.33, ч.1 ст.30, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, в июне 2015 года Вороновы подыскали человека, готового за денежное вознаграждение совершить убийство жителя Югорска, с которым у одного из братьев произошел конфликт.

В роли «киллера» выступил сотрудник полиции, которому братья передали фотографии жертвы и сообщили адрес его места жительства, а также персональные данные. Поверив в исполнение заказа, подсудимые передали «киллеру» 50 тыс. рублей в качестве вознаграждения, после чего были задержаны сотрудниками полиции на месте совершения преступления.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил наказание каждому в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Югра. Другие новости 27.06.17

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