Утилизация покрышек на берегу озера обошлась фирме из Югры в 243 млн рублей

По иску прокурора Нижневартовского района суд взыскал с ООО «Берёзка» более 243 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного окружающей среде на полигоне утилизации отработанных автомобильных покрышек в районе озера Кымыл.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства. В том числе компания утилизировала отходы без получения необходимой лицензии. Контроль за состоянием подземных вод в результате хозяйственной деятельности со стороны арендатора земельного участка отсутствовал, участок использовался не по целевому назначению.

Прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании юрлица освободить земельный участок от отходов, рекультивировать загрязненные земли и взыскать ущерба окружающей среде на сумму более 234 млн рублей. Решением суда иск прокурора рассмотрен и удовлетворен. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Нижневартовск, Иван Гридин

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