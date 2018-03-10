Поножовщина в ТЦ Сургута закончилась гибелью мужчины

Сотрудники следственного отдела по Сургуту возбудили уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ) по факту убийства 25-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, ЧП случилось сегодня, 10 марта, около 10:00 на первом этаже ТЦ «Аура».

Установлено, что в ходе возникшего конфликта между двумя посетителями торгового центра один из мужчин нанес несколько ножевых ранений своему знакомому. От полученных телесных повреждений последний скончался. После совершения преступления мужчина скрылся, однако затем сам явился в правоохранительные органы и дал признательные показания.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 07.03.18

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