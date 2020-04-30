На Украине задержали голую женщину с ножом и отрезанной головой ребенка

В Харькове полицейские остановили женщину, которая ходила по улице обнаженная и с ножом в руке. При себе у нее был пакет с отрезанной головой ребенка.

Как сообщается на сайте областной полиции, 38-летняя женщина была в неадекватном состоянии и отказалась что-либо объяснять стражам порядка. Позже выяснилось, что она убила свою 13-летнюю дочь, отрезала ей голову и пошла на улицу.

30 апреля в полицию обратился 40-летний житель села Подворки. Он сообщил, что живет со своей сестрой и племянницей в частном доме. Утром он обнаружил обезглавленное тело девочки. На место выехала следственно-оперативная группа.

Соседи рассказали местным СМИ, что женщина работала и ухаживала за ребенком. Девочка посещала школу. Причины поступка женщины выясняются.

Киев, Зоя Осколкова

Киев. Другие новости 30.04.20

Трубоукладчик «Академик Черский» взял курс на Калининград. / «Неправомерные действия»: завод «Русала» на Украине останавливает производство. / «Рост смертности пойдёт на тысячи» – На Украине заявили о грядущей вспышке туберкулёза. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»