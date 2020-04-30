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Четверг, 30 апреля 2020, 12:40 мск

Новости Украина

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На Украине задержали голую женщину с ножом и отрезанной головой ребенка

В Харькове полицейские остановили женщину, которая ходила по улице обнаженная и с ножом в руке. При себе у нее был пакет с отрезанной головой ребенка.

Как сообщается на сайте областной полиции, 38-летняя женщина была в неадекватном состоянии и отказалась что-либо объяснять стражам порядка. Позже выяснилось, что она убила свою 13-летнюю дочь, отрезала ей голову и пошла на улицу.

30 апреля в полицию обратился 40-летний житель села Подворки. Он сообщил, что живет со своей сестрой и племянницей в частном доме. Утром он обнаружил обезглавленное тело девочки. На место выехала следственно-оперативная группа.

Соседи рассказали местным СМИ, что женщина работала и ухаживала за ребенком. Девочка посещала школу. Причины поступка женщины выясняются.

Киев, Зоя Осколкова

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