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Вторник, 31 мая 2022, 12:46 мск

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На «Азовстали» нашли нескольких «заблудившихся» украинских военных

Скриншот видео Минобороны РФ

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе обнаружили несколько украинских солдат, которые по неизвестным причинам не покинули территорию во время массовой сдачи в плен. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Были выявлены несколько человек заблудившихся. Они отправлены к товарищам», – сказал Пушилин в эфире «Соловьев.Live».

По его словам, речь идет о трех-четырех украинских военных. Другие подробности глава ДНР не привел.

20 мая официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината «Азовсталь» и Мариуполя от украинских боевиков. В ходе осмотра 26 мая военные обнаружили на территории завода несколько украинских солдат. Отмечается, что те сопротивления не оказывали.

Мариуполь, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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