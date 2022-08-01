Российские войска разбили две установки HIMARS и один Harpoon

Минобороны России сообщило, что российские войска уничтожили в Харькове две американских реактивных систем залпового огня HIMARS, а в Одесской области разбомбили пусковую установку противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США. Оба удара были нанесены высокоточными ракетами.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, оба комплекса HIMARS были разбиты на территории завода «Украинские энергетические машины». «Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников», – добавил он.

Кроме того, в ведомстве сообщили об ударе ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в Харькове и ликвидации до 200 человек личного состава и семи единиц бронетехники.

Из-за больших потерь бойцы двух бригад украинских войск, дислоцированных на харьковском и запорожском направлениях, массово оставляют боевые позиции и дезертируют в центральные и западные районы Украины, рассказал Конашенков. Речь идет о 93-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригаде.

Также сообщается, что ВС РФ нанесли удары по двум украинским складам боеприпасов в ДНР, центру обеспечения горюче-смазочными материалами в Никополе Днепропетровской области, а также по скоплениям украинских военнослужащих и военной техники в 239 районах.

Вместе с тем, за сутки в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР уничтожена артиллерийская батарея ВСУ, подавлено восемь украинских взводов РСЗО «Град» и шесть артиллерийских и минометных взводов, отметил Конашенков.

Российскими средствами ПВО за сутки сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, добавил он.

Всего с начала проведения спецоперации, по информации Минобороны России, уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1659 беспилотников, 361 ЗРК, 4215 танков и других боевых бронемашин, 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3234 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4621 военный автомобиль.

Москва, Наталья Петрова

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